【モデルプレス＝2026/03/11】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が3月10日、自身のInstagramを更新。ワンショルダーの衣装を身に着けた姿を公開し、反響を呼んでいる。

◆高橋ひかる、ワンショルダートップスのコーデ公開


8日に、自身の「高橋ひかる 2026.4-2027.3カレンダー」の発売記念イベントを行った高橋。「カレンダーイベント 楽しかったです！特別な時間をありがとうございました！また会いましょね」と感謝を綴り、イベント時のオフショットを複数枚公開。たっぷりとした襟元が印象的なグレーのワンショルダートップスに、大きなリボンがあしらわれたチェックのボトムスを身に着けており、美しい肩のラインと、ほっそりと引き締まったボディラインが際立っている。

◆高橋ひかるの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「体の線が芸術的な美しさ」「スタイル抜群」「スタイルがいい人しか着こなせないコーディネート」「透明感が凄すぎる」「神話の女神みたい」「肩のライン憧れる」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）

