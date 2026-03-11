皆藤愛子、美背中のぞく振り向きショットに絶賛の声「大人の色気すごい」「肩から背中のラインに目が釘付け」と反響
【モデルプレス＝2026/03/11】フリーアナウンサーの皆藤愛子が3月10日、自身のInstagramを更新。背中がカットアウトされたトップスでのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
{【写真】42【写真】42歳美人アナ「大人の色気すごい」美背中に釘付けコーデ
皆藤は、3月15日に中京競馬場で開催される「金鯱賞」レース後のプレゼンターと、その後のトークショーに出演するという告知とともに、テラスで振り返るポーズショットを投稿。上下ブラックのコーディネートで、大きくあいた肩口と、カットアウトされた部分から美しい背中のラインがのぞいている。
この投稿には「大人の色気すごい」「肩から背中のラインに目が釘付け」「美の女神降臨」「黒コーデの肌見せは破壊力凄い」「セクシーさと可愛らしさが同居している」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
