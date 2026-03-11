福岡県宗像市の高校の剣道部でいじめを受け、5年前に自殺した侑大さんの遺族が、当時の顧問と学校法人・東海大学に賠償を求める裁判が11日に始まりました。前日の3月10日は、侑大さんの5度目の命日でした。侑大さんの母親には、裁判を通して伝えたいことがありました。

■侑大さんの母親

「みんなで、盛っているものの中から取ってほしい。」



この日、侑大さんの母親は、息子が好きだった唐揚げと塩だけのおむすびを用意しました。

侑大さんの5度目の命日を前に手を合わせに来てくれた、小学校や中学校の同級生たち。みんな社会に出る年齢になりました。



■侑大さんの同級生

「卒業旅行の時さ、1人少ないのやばいよ。もう1人足りん感が、まじですごいけん。侑大おったら、もっと絶対楽しいのにな。」

朗らかで、友達思いだった侑大さん。



2019年、東海大学付属福岡高校に剣道部の特待生として入学し、入部からまもなく、剣道部の複数の上級生からわいせつな行為を含む悪質ないじめを受けたとされています。



自ら命を絶ったのは、およそ1年半後のことでした。

高校が設置した第三者委員会の調査報告書によりますと、侑大さんはいじめを受けたことを、当時、剣道部の顧問だった男性に相談していました。



しかし、元顧問は学校に報告しなかっただけでなく、侑大さんを1人だけ無視したり、「消えろ」などの厳しい言葉を浴びせたこともあったとされています。



また、いじめが原因で剣道部の寮を出た侑大さんが再入寮を希望すると。



『（後輩の）手本にならないからダメだ』



元顧問は、そう拒否したといいます。



第三者委員会は調査報告書の中で、元顧問の指導方針を「思いどおりにならない生徒は突き放す、無視するなど独善的なものだった」と指摘しています。



その上で、侑大さんに対しては「周りの部員に迷惑をかける生活態度の悪い部員」というレッテルを貼ったことなどが「自殺に影響を与えた可能性がある」としています。



小学2年で始めた剣道にずっと夢中だった侑大さん。練習熱心で、中学校では副部長を任されていました。



高校に入り、いじめを受けた時でさえ「剣道を続けたいから」と部活動をやめませんでした。



■侑大さんの母親

「すごく傷ついた場所でもあるのに、いたい場所でもある。それが侑大にとっての剣道。なのになぜ、（元顧問の）暴言や無視が始まるのか。」

いじめた側の当時の上級生らに損害賠償を求めた裁判に区切りがつき、侑大さんの母親は元顧問と学校側の責任を問うため新たな裁判を闘います。



これまで元顧問からは直接、説明や謝罪を受けたことはありません。



当時、息子に何があったのか教えてほしい。強く、そう思っています。



■侑大さんの母親

「顧問は何を思っていたんだろう、 どういう指導をしていたんだろうというのが全く見えないまま5年です。何が起きていたかということを、きちんと説明してほしい。」

侑大がここにいたら。集まってくれた息子の友人たちとそんな話をするたび、母は胸がいっぱいになります。



■侑大さんの母親

「なぜあの時、止められなかったのかなって。失って初めて、あの時止めればよかったって、情けないなって。」



一番身近にいたはずの大人として、自分を責める気持ちはずっと消えません。



それでも、裁判を通じて息子を苦しめたものが何なのかを明らかにすることで、いじめに苦しむ子どもたちに向き合う責任は大人にあることを伝えていきたいと考えています。



■侑大さんの母親

「子どもを守るのが大人であって、大人が夢を奪うことをしちゃいけないんですよ。二度とこんなことが起こらないようにしてほしい。」

悩んでいる時の相談窓口

厚生労働省や自殺防止活動に取り組む専門家などは、悩みや不安を抱えていたら一人で解決しようとせず専門の相談員に相談してほしいと呼びかけています。



■ふくおか自殺予防ホットライン：092-592-0783（年中無休24時間）



■24時間子供SOSダイヤル：0120-0-78310（年中無休24時間）



■きもち よりそうライン@ふくおかけん LINE ID：@469xxbam（月曜と木曜 午後4～午後7時）