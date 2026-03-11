短期金融市場、ＥＣＢの７月までの利上げを８０％、９月までは完全に織り込む＝ロンドン為替



欧州短期金融市場では、ＥＣＢの７月までの利上げを８０％、９月までは完全に織り込んでいる。この日は独２年債利回りが７ｂｐ上昇し、２．３４２％で推移している。



ＥＣＢ当局者から利上げに言及する声が上がっている。カジミール・スロバキア中銀総裁は「イラン情勢を受けて、利上げは想定よりも近い可能性」、カザークス・ラトビア中銀総裁は「戦争がインフレ期待を高めるなら、ＥＣＢは行動する可能性」、ラガルドＥＣＢ総裁は「我々はインフレ抑制のために必要なあらゆる措置を講じる」との決意を表明した。



原油は下げ渋り。欧州株は軟調に推移。ロンドン為替市場ではドル買いや円買いの動きが優勢になっている。再び有事リスクを意識した相場展開に戻っている状況だ。



USD/JPY 158.44 EUR/USD 1.1594 EUR/JPY 183.72

