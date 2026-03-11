TBS NEWS DIG Powered by JNN

3月12日の関東の天気を高柳光希キャスター、河津真人気象予報士がお伝えします。

・一足先に…赤坂に春の知らせ
・つづく15℃超 春まであと少し
・花粉ピークまだまだ 辛抱を…