【無印良品】新発売の「シートマスク」は肌に1分間貼るだけ。朝夜の毎日のケアがより時短で手軽に。

無印良品は、2026年3月4日から「洗顔もできるすっきりマスク」と「オールインワンうるおいマスク」を全国の店舗とネットストアで順次販売しています。

朝夜の毎日のケアがより時短で手軽にできるシートマスクです。

うるおい成分を配合

・洗顔もできるすっきりマスク

洗顔（※1）から保湿までの朝のお手入れを時短できるシートマスクです。起きたての肌に1分間貼ったあと、剥がしたシートマスクで拭き取ることで、余分な皮脂や汚れを取り除きつつ、うるおいあるみずみずしい肌へ導きます。

3種類の植物エキス（※2）やセラミド、5種類のアミノ酸（※3）をうるおい成分として配合しています。

容量は291ml（30枚入り）で、価格は1290円。

無香料／無着色／無鉱物油／弱酸性／パラベンフリー／アルコールフリー／アレルギーテスト済み（すべての人にアレルギーが起きないわけではありません）。

・オールインワンうるおいマスク

スキンケアの基本である化粧水と乳液に加え、美容液、そしてフェイスパックがひとつになり、夜のお手入れを時短＆お手軽にできるシートマスクです。お風呂上がりや洗顔後の肌に1分間貼るだけで、寝る前のケアが完了し、翌朝はしっとりなめらかな肌に。

3種類の植物エキス（※2）やセラミド、5種類のアミノ酸（※3）をうるおい成分として配合しています。

容量は280ml（30枚入り）で、価格は1290円。

無香料／無着色／無鉱物油／弱酸性／パラベンフリー／アルコールフリー／アレルギーテスト済み（すべての人にアレルギーが起きないわけではありません）。

※1 ふき取りによる

※2 ユーカリ葉エキス、スベリヒユエキス、グレープフルーツ種子エキス

※3 アラニン、アルギニン、グルタミン酸Na、セリン、プロリン

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部