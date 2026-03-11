YouTuberで実業家のRちゃんが3月10日、自身のチャンネルを更新。最近の美容と整形について語った。

Rちゃんは主にメイクやファッション、そして整形などのコンテンツを投稿している女性YouTuber。3,000万円以上の整形額やダウンタイムの様子も赤裸々に公開しており、物言いがストレートで露悪的なところもあるが、自分に正直で明るい人柄がファンの支持を集めている。2026年3月時点のチャンネル登録者は82.5万人だ。

動画の冒頭、「皆さん、わたし最近、可愛くなったと思いませんか？……思うよね！」と視聴者に圧をかけるRちゃん。動画タイトルには「整形アプデ」とあるが、最近は大きな整形はしておらず、今後も予定はないという。「今の顔をとても気に入っていて、自分が美容整形をめっちゃしてきたことを忘れるくらい、整形に救われたと思ってます」と語り、自分にとっての悩みのひとつが解消されたことで、人生を謳歌できているし、「投資した金額が何倍にもなって返ってきている」という実感があるようだ。

一方で、定期的に続けている整形があり、半年に一度ほどクリニックに通っているという。いわゆる「案件」ではなく、Rちゃんからお願いして撮影しているのは、「Aスレッド」という小顔リフトアップ（糸リフト）。加えてエラボトックス、今回は顎のシワボトックスも行い、さらに「Re2O」という最新の肌治療も受けたとのこと。確かに顔の形が大きく変わるような美容整形ではなく、メンテナンスに近い施術が多かったようだ。

動画の後半では、実際にクリニックでの施術の様子が公開されており、コメント欄では「beforeも小顔で可愛かったけど、 施術後も更に小顔で可愛い」「10年後20年後どうなってるか楽しみなyoutuber個人的1位」などの声が寄せられている。

（文＝向原康太）