野田愛実の新曲「Let Go」が、4月1日から放送されるドラマ『水曜日、私の夫に抱かれてください』（テレビ東京系）のエンディングテーマに決定した。

（関連：野田愛実は夢の日本武道館へ向かって歩みを進める 圧倒的な歌声届けた特別な誕生日ライブ）

同ドラマの原作は、U-NEXTが手掛けているコミックレーベル U-NEXT Comicの菊屋きく子による同名作。“公認不倫”を続ける奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスとなっている。

同ドラマのために書き下ろされた「Let Go」は、“誰かの言葉に振り回されず、自分の価値を委ねない。私自身を生きる”という決意を肯定／応援する楽曲となっている。また、同楽曲は4月1日に配信リリース予定だ。

・野田愛実 コメント

この度、「水曜日、私の夫に抱かれてください」のエンディングテーマを歌わせて頂けること、大変嬉しく思っております。ままならない関係性の中で、自らの価値を誰かに委ねてしまう危うさ。葛藤や矛盾を抱えた蓉子と怜が見出す答えを、皆さんと一緒に見守っていきたいです。痛みや涙さえも、誰かのものではなく、自分のものなのだと、「私自身を生きる」という想いを込めて、この曲を書きました。この楽曲が、皆さんの「自分を愛する一歩」に寄り添えたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）