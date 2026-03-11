HYDE、オーストリアで撮り下ろした写真集第2弾『Jekyll and HYDE in Salzburg』発売決定
HYDEの撮り下ろし写真集『Jekyll and HYDE in Salzburg』の発売が、5月13日に決定。表紙ビジュアルとショップ別特典内容も公開された。
■中世の歴史的街並みとHYDEが融合した唯一無二の世界観
2025年6月に発売され、発売早々に重版が決定し話題となったHYDEの撮り下ろし写真集『Jekyll and HYDE in Wien』。2024年1月からオーストリア観光大使に任命されたHYDEが、初めて訪れたオーストリア・ウィーンで撮影された同写真集の第2弾とも言える写真集が『Jekyll and HYDE in Salzburg』だ。今作品では、ウィーンから西300キロに位置する、標高420メートルの街・ザルツブルクで撮影を敢行。
オーストリア大使館観光部協力のもと、ザルツブルクの街並みやホーエンザルツブルク城、もともとは宮殿であったホテル シュロス レオポルドスクロン、ザルツヴェルデン塩鉱、さらにインスブルックの雪のノルトケッテ山脈など、中世の歴史的街並みとHYDEの融合により、唯一無二の世界観を醸し出している。
特典は、タワーレコード、HMV、楽天ブックスで予約した人には収録写真を使用したオリジナルA5クリアファイル（ショップ別絵柄違い）、ヴィレッジヴァンガードで予約した人にはオリジナルフィルム風シールが、TSUTAYA POP UP STORE（SHIBUYA TSUTAYA 7F COLLABORATION CAFE、LE GARAGE 梅田 蔦屋書店）で予約するとオリジナルスマホサイズステッカー3種セット(A）、VAMPROSE STOREで予約するとオリジナルスマホサイズステッカー3種セット(B）がプレゼントされる。
なお、HYDEは現在開催中のオーケストラツアー『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』の締めくくりとして、日本人ロックアーティストとして初めてウィーンのオーケストラと共演する特別公演を5月25日にオーストリア・ウィーンで開催する。
■書籍情報
2026.05.13 ON SALE
『Jekyll and HYDE in Salzburg』
■リリース情報
2026.03.11 ON SALE
DIGITAL ALBUM『JEKYLL』
2026.05.13 ON SALE
ALBUM『JEKYLL』
■関連リンク
『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』特設サイト
https://www.hyde.com/pages/jekyll2026
HYDE OFFICIAL SITE
https://www.hyde.com/