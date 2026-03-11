HYDE、オーストリアで撮り下ろした写真集第2弾『Jekyll and HYDE in Salzburg』発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HYDEの撮り下ろし写真集『Jekyll and HYDE in Salzburg』の発売が、5月13日に決定。表紙ビジュアルとショップ別特典内容も公開された。

■中世の歴史的街並みとHYDEが融合した唯一無二の世界観

2025年6月に発売され、発売早々に重版が決定し話題となったHYDEの撮り下ろし写真集『Jekyll and HYDE in Wien』。2024年1月からオーストリア観光大使に任命されたHYDEが、初めて訪れたオーストリア・ウィーンで撮影された同写真集の第2弾とも言える写真集が『Jekyll and HYDE in Salzburg』だ。今作品では、ウィーンから西300キロに位置する、標高420メートルの街・ザルツブルクで撮影を敢行。

オーストリア大使館観光部協力のもと、ザルツブルクの街並みやホーエンザルツブルク城、もともとは宮殿であったホテル シュロス レオポルドスクロン、ザルツヴェルデン塩鉱、さらにインスブルックの雪のノルトケッテ山脈など、中世の歴史的街並みとHYDEの融合により、唯一無二の世界観を醸し出している。

特典は、タワーレコード、HMV、楽天ブックスで予約した人には収録写真を使用したオリジナルA5クリアファイル（ショップ別絵柄違い）、ヴィレッジヴァンガードで予約した人にはオリジナルフィルム風シールが、TSUTAYA POP UP STORE（SHIBUYA TSUTAYA 7F COLLABORATION CAFE、LE GARAGE 梅田 蔦屋書店）で予約するとオリジナルスマホサイズステッカー3種セット(A）、VAMPROSE STOREで予約するとオリジナルスマホサイズステッカー3種セット(B）がプレゼントされる。

なお、HYDEは現在開催中のオーケストラツアー『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』の締めくくりとして、日本人ロックアーティストとして初めてウィーンのオーケストラと共演する特別公演を5月25日にオーストリア・ウィーンで開催する。

■書籍情報

2026.05.13 ON SALE

『Jekyll and HYDE in Salzburg』

■リリース情報

2026.03.11 ON SALE

DIGITAL ALBUM『JEKYLL』

2026.05.13 ON SALE

ALBUM『JEKYLL』

■関連リンク

『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』特設サイト

https://www.hyde.com/pages/jekyll2026

HYDE OFFICIAL SITE

https://www.hyde.com/