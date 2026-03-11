&TEAM『日本ゴールドディスク大賞』ベスト5アルバム（邦楽）＆ベスト5シングルをW受賞

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

&TEAMがリリースした3rdシングル「Go in Blind (月狼)」と韓国デビュー作品である韓国1stミニアルバム『Back to Life』が、『第40回日本ゴールドディスク大賞』において「ベスト5シングル」と「ベスト5アルバム（邦楽）」をダブルで受賞。&TEAMが2025年にリリースしたすべての作品が受賞を果たした。

■日本と韓国それぞれでミリオンを達成した2作品が受賞

「ベスト5シングル」を受賞したシングル「Go in Blind (月狼)」と「ベスト5アルバム（邦楽）」を受賞したミニアルバム『Back to Life』は、それぞれ日本と韓国でミリオンを達成したことで日本アーティスト史上初の快挙を成し遂げた作品。この結果から2025年末には『第67回日本レコード大賞』特別国際音楽賞受賞、『第76回NHK紅白歌合戦』初出場へと繋がり大きな飛躍のきっかけとなった。

また、『Back to Life』は米ビルボードで初にして5つのチャートにランクインし、「Emerging Artists」では1位を獲得するという爪痕を残しており、ストリーミングサービスにおける全世界でのリスナー数が倍増するなど日本から世界へ着実に足跡を残した作品でもある。

&TEAMは4月21日に3rd EP『We on Fire』を前作から約6ヵ月ぶりにリリースし、2025年の飛躍を経て今再び燃え上がる決意を表現する。5月13日からはKアリーナ横浜を皮切りにアジアツアー『2025 &TEAM CONCERT TOUR ‘AWAKEN THE BLOODLINE’』の開催も決定している。

(C)YX LABELS

■リリース情報

2026.04.21 ON SALE

EP『We on Fire』

