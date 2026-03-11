県教育委員会は、2027年の高校入試から特色化選抜に変わって、新たに『学校設定枠』の導入を発表しました。



県教育委員会は、現在の中学2年生を対象とする2027年の入試から、一般選抜に『一般枠』と『学校設定枠』の2つの募集枠を設けると発表しました。



『一般枠』は、現行の一般選抜と同様の検査を実施。

『学校設定枠』は今年まで行われた特色化選抜に代わるもので、一般枠に加えて志願できます。一般枠と同様に5教科の学力試験を実施したうえで、面接や志願理由書・実技試験など各学校が指定する検査を行います。特色化選抜とは違い、中学校の推薦は求めずすべての受験生に学力検査を行うことで基礎学力の向上も目指します。



特色化選抜は、中学校の推薦を得た上でスポーツや文化活動などの実績が重視されてきましたが、昨今の部活動地域移行などで中学校側が生徒の活動状況を把握することが難しくなっていることが背景にあります。



『学校設定枠』は、来年県内40校・48学科で導入される予定で、新潟や新潟南・三条など実施しない高校もあります。



県教育委員会は「生徒が自分の学びたい高校や学科をより主体的に選択できる」としています。