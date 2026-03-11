「鈍い音、ドーンと…」巨大な『鋼鉄管』が地上に突き出る 大阪・新御堂筋の高架下 少しずつ地中に沈むも今なお“１．８ｍほど隆起した状態” 現場は貯水管つくる工事中
１１日朝、大阪市北区の幹線道路で地下に埋設されていた下水工事用の巨大な鋼鉄管が地面から十数ｍにわたり突き出しているのが見つかりました。
大阪市内の路上に突如現れた巨大なパイプ。地面から１３ｍほど突き出していて、先端部分は高架に接触する寸前の高さにまで達しています。
（警察に通報した男性）
「鈍い音がしていた。ドーンという音ですね」
男性が通勤途中に、異変に気づき様子を見に行ったところ、すでに高架の真下にパイプが突き出ていたといいます。
現場は、大阪市中心部と北部を結ぶ大動脈「新御堂筋」の高架下。周辺の道路が通行止めになったため大渋滞が発生していました。
原因は何だったのか…大阪市建設局によりますと、大雨の際に浸水を防ぐため、周辺の地下ではすでにある下水管の下に、一時的に雨水を貯める貯水管をつくる工事が行われていました。
今回、地表に突き出てきたのは、古い下水管と新しい貯水管を繋ぐための直径約３．５ｍ、長さ約３０ｍの鋼鉄管。
地中に埋設されていましたが、なんらかの理由で浮き上がり、約１３ｍ地表に突き出てしまったといいます。
工事をしていた大阪市建設局は。
（大阪市建設局）
「あまり事例がないので、（原因は）今のところ不明」
鋼鉄管は水の重さで少しずつ地中へと沈んでいきましたが、午後６時時点でも１．８ｍほどが隆起したままの状態です。