東日本大震災の発生から15年。「3.11 熊本のキオク」



■健軍商店街の人

「東北で地震があっとるって言って、テレビも速報で持ちきりって感じで、自分たち仕事していたんでテレビとかもないんで」

「家に娘と息子がいるんですけど、リュックに自分の服を詰めてしばらく玄関に置いていたりとか」

Qテレビの映像のキオクってありますか？

「あります、あります。忘れない。忘れることはないですよ。あんなにすごいことが。忘れられない」



関連死を含めて1万9700人もの尊い命を奪った東日本大震災。緒方太郎キャスターが話を聞いたのは、宮城県石巻市で暮らす佐藤美香さん。熊本の氷川町出身です。



■佐藤美香さん（51）

「私にとっての15年というのは、娘と会えなくなっての15年。そういう年月、日々だったわけです」



■愛梨ちゃん

「楽しかったよ～」



当時6歳の長女・愛梨ちゃん。人を笑わせることが好きな天真爛漫な女の子でした。あの日、愛梨ちゃんが通う高台にあった幼稚園では、園児を親元に帰そうとバスを出発させました。しかし、高台からなぜか海沿いへ…。津波にのまれたバスはその後、炎に包まれ、5人の命が奪われました。愛梨ちゃんが見つかったのは震災から3日後。





■佐藤美香さん（2011年）

「いつも私、娘になにかあったらママが絶対あなたは助けてあげるからって言っていた」



娘は友達と抱き合うようにして亡くなっていた…。二度と同じ悲しみを生まない。美香さんは震災の語り部に。



■佐藤美香さん（2021年）

「“いってきます”、“ただいま”、いまだに聞けていません。当たり前の言葉だけどそれは実は当たり前ではなく幸せな言葉。そして私は魔法の言葉のように感じます」



去年から氷川町の道の駅には、1台の自動販売機があります。海の生き物などの絵は、生前、愛梨ちゃんが描いたもの。東日本大震災の発生から15年。命を守ることの大切さを伝え続けます。



■佐藤美香さん

「娘が描いた絵を見ることによって娘に起きた背景を知っていただくことができるのかな。この絵って何なの？というところから東日本大震災のことを知るきっかけになるし。とにかく命だけは守って、守り抜いて生きていってほしいと思いますので、そういうところが伝わればいいと思っています」



（緒方太郎キャスター）

母親の美香さんは毎年、愛梨ちゃんを悼む慰霊碑の前で黙とうを捧げました。伝え続けることは悲しみや喪失感が押し寄せて、想像以上に心に負担があると思います。それでも愛梨ちゃんの存在をつなぐため、美香さんは伝え続けます。

