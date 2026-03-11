Ｐ＆Ｇジャパンは、エアケアブランド『ファブリーズ』より、8年ぶりとなる新しい形態の部屋用製品として、プラグ型芳香剤「eファブリーズ」を2026年4月上旬より発売します。

「eファブリーズ」（ホワイトリリーの香り）

香りは、「ホワイトリリーの香り」「ピーチ＆ムスクの香り」「すずらん＆グリーンブーケの香り」の3種類。

記事のポイント 従来の芳香剤にあった「近づかないと香りが分からない」「部屋全体に行き渡らない」といった“広がり”の課題や、「数日で香りが弱くなる」「香りを保つための手間が負担になる」といった“持続性”への課題に応える形で開発された新形態のファブリーズ。電気の力で香りを拡散しつつ、最大約50日間も香りが持続するとうたっています。部屋のニオイに悩んでいる方や、従来の芳香剤の持続性が気になっていた方にオススメです。

本製品は、コンセントに挿して使うタイプの消臭芳香剤。香料を電気で温めることで気化を促進し、上昇気流により効率的に拡散。電気の力で、部屋中に香りと消臭成分を届けます。

製品内部には、2本のウィック（香料を吸い上げる芯）とマイクロチップを搭載。マイクロチップが温度・時間・頻度を自動でコントロールし、交互に加熱することで香料の詰まりを防ぎます。

これにより、使い始めのいい香りが50日間安定して続くとともに、ファブリーズならではの消臭力もしっかり持続。さらに、交換時期の約1週間前からライトが点灯し、交換タイミングを知らせます。

香りの強さは3段階のダイヤルで調整可能。部屋の広さやシーンに合わせて使いわけられます。

香りのラインナップは、クリーンでみずみずしい「ホワイトリリーの香り」、みずみずしいピーチと穏やかなムスクの心地よい「ピーチ＆ムスクの香り」、やさしいすずらんとグリーンの爽やかな「すずらん＆グリーンブーケの香り」の全3種類を展開。それぞれ「本体＋詰替1個」「詰替1個」「詰替2個」の形態で発売されます。

Ｐ＆Ｇジャパン 「eファブリーズ」 発売日：2026年4月上旬 オープンプライス

