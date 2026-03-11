3月11日までに、俳優の竹内涼真がInstagramを更新。近影を公開し、話題となっている。

竹内については、2026年2月28日配信の本誌記事で、Netflix映画『10DANCE』で共演した女優の土居志央梨との“お泊まり熱愛”を報じた。土居は竹内の自宅マンションへと連日、通っており、順調な交際ぶりがうかがえたが、今回はそんな熱愛報道後、初となるInstagramの更新だった。

「竹内さんは、3月9日に開催された、4月に開幕する主演するミュージカル『奇跡を呼ぶ男』の劇中楽曲披露を含む製作発表イベントに登壇しました。劇中曲より『君の心』など計3曲を初披露するなど、盛り上がりを見せました。

今回のInstagramには《4月4日 開幕 Let’s make miracles rain みんなで奇跡を起こそうじゃないか》とつづり、イベントのオフショットを公開したようです。添えられた写真には、共演するキャスト陣に囲まれ、舌を出し、満面の笑みを見せる竹内さんが写っています」（芸能ジャーナリスト）

キャストには女性も多く、ほぼ“ハーレム状態”ともいえる写真を公開した竹内。テンションの高いショットにファンも反応し、コメント欄には舞台への期待の声が集まっていた。

《制作発表の様子を見て私も気持ちが高まって来ました》

《期待がますます膨らみました!!》

《これからさらにボルテージ上がると思うと楽しみでしょうがない!!》

竹内のアクセル全開の雰囲気に、ファンにまで活気があふれる状態に。ここ最近は、俳優としての仕事が右肩上がりだと、前出の芸能ジャーナリストは語る。

「2025年10月期放送のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）では、モラハラ男の役柄を熱演しました。その怪演がハマり役となり、TVer再生数でTBS歴代1位を記録するなど大バズりしました。その後も主演作『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）の配信が好調で、ここ1年でまた彼の存在感がめざましくなっています」

今回の『奇跡を呼ぶ男』は5年ぶりの舞台となり、活動の幅を確実に広げている。2026年は、竹内にとって重要な年になりそうだ。