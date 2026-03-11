「あまりにも箱すぎるｗ」「ｼｶｸｲﾈｺﾁｬﾝ！」と反響を呼んでいるのは、『四角い姿』になってペットカメラを見つめる猫ちゃんの光景。外出先で猫ちゃんの姿を見ようとペットカメラの画像を表示した飼い主さんが目撃した光景に、たくさんの笑いと驚きの声が寄せられることとなりました。投稿は15万表示を超え、笑顔を届けています。

【写真：出先から『ペットカメラ』を確認してみたら…映っていた黒猫の『まさかすぎる形』】

外出先でペットカメラを確認してみた飼い主さん

Xアカウント『うおおお』に投稿され注目を集めているのは、黒猫のうにちゃんがまるで箱に入ったかのように四角い姿になっている光景。そんなうにちゃんの姿を飼い主さんが目撃することになったのは、おうちの中に設置したペットカメラ越しだったそう。

その日、飼い主さんは予定外の用事が入り、おうちを離れて外出をしていたのだとか。そこで、うにちゃんが何をしているかと飼い主さんがペットカメラを起動したところ…そこには、あまりにも見事な『四角い姿』になったうにちゃんが映っていたのだといいます。

四角すぎるうにちゃんの姿が話題に！

外出先からペットカメラを起動して、うにちゃんの姿を確認した飼い主さん。そこに映っていたのは…足を体の下にしまい、真正面からペットカメラを見つめるうにちゃんの姿！

その体勢と角度の奇跡のタイミングによって、カメラ越しに見たうにちゃんは、まるで箱の中に入ったかのように綺麗な四角い形になっていたとのこと。黒い体の色も相まって、パッと見ただけではそれがうにちゃんだとは気づけない人もいるかもしれません。

そんな『四角すぎる猫』の光景が、投稿を見た人に温かな笑いを届けてくれることとなったのでした。

まるで箱に入ったかのように四角い姿になったうにちゃんの姿には、「これが本物の箱座りか」「カメラから漏れ出る気配を感じてるのでしょうか」とコメントが寄せられることに。おうちの猫ちゃんが同じような体勢をしていたという人からは、「我が家では戦車と呼んでいます」といった報告も寄せられています。

Xアカウント『うおおお』では、そんなうにちゃんと飼い主さんの楽しく愛情溢れる日々の光景が綴られていますよ。

うにちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「うおおお」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。