東日本大震災から15年。世界に衝撃を与えた津波による原発事故。現場から4キロほどの福島県浪江町。

【写真を見る】福島は今…震災15年で問われる原発の“安全性” 浪江町は約8割が今も“帰還困難区域” 双葉町には岐阜の糸メーカーが進出

（平野菫記者 3月6日）

「酒井地区です。入り口にはゲートが設置されています」

同じ“被災地”でも、ここは他と事情が違います。15年経っても、人は立ち入らない場所。



（平野記者）

「放射線量は現在1.15マイクロシーベルトです」

放射線量は今も、区域外に比べ10倍もの値。現在も町全体の８割ほどが帰還困難区域に指定され、許可なしでは立ち入ることはできません。





（平野記者）「住宅が建ち並んでいますが、草が生えてしまっていて、中の様子は確認できません。墓石も倒れたままになっています」

震災前、町には約2万1500人が暮らしていましたが、現在の住民は2400人ほど。１割程度にとどまっています。



（平野記者）

「旗がいくつも立てられていて、除染作業が進められています」



去年、国や県が行った調査では、住民の約半数が「もう戻らない」と答えています。

「２～３日で帰ってこられると思っていた」

北側に福島第一原発が立地する大熊町の住民、伏見明義さん75歳。



（大熊町に住む 伏見明義さん 3月5日）

「避難と聞いて２～３日で帰ってこられると思っていた。まさか原発が爆発するなんて考えていなかった。（原発は）安心安全」

震災後、別の土地で暮らしていましたが、7年前、避難指示が解除され、町へ戻りました。



（伏見さん）

「ここでの暮らしもいいですよ、やっぱり大熊町だからね」

今は災害公営住宅から、定年を機に立て直した自宅に、少しずつ荷物を運んでいます。

（伏見さん）

「我が家です。畑でもやりながら、余生を過ごすかと思ったんだけど」

いまだ大熊町の半分以上が帰還困難区域

大熊町でも震災前、1万人以上いた人口が激減。帰還開始から7年たっても1500人程度にとどまっています。



（伏見さん）

「ここに文化センターがあった。大きな建物があった。（家が）ずらっと並んでいた。全部壊して今はどこに何があったか分からない」

駅前には去年3月、国の補助金で商業施設も作られましたが、いまだ町の半分以上が帰還困難区域です。



（伏見さん）

「若い人たちが来なければ町は成り立たないと思う。職場がないと来ようがない」

岐阜県の糸メーカーが双葉町に進出

大熊町の北隣にある双葉町には、働く場所を作ろうと東海地方の企業が進出しています。



（浅野撚糸 浅野雅己社長）「（ここは）“フタバスーパーゼロミル”です」



岐阜県安八町の糸メーカー「浅野撚糸」。空気をたくさん含む特殊な糸「スーパーゼロ」は世界で唯一の技術で、それを使ったタオルが看板商品です。

3年前に完成したこの工場では、そのスーパーゼロを作っています。



福島で学生時代を過ごした縁で、町の復興のために雇用の場を作りたいと岐阜県から進出。現在12人が働いています。



（南相馬市在住 浅野撚糸 岡田綾菜さん）

「周りの大人たちがすごく心配してくれて“（双葉町は）原発も近いから危ないよ”と言われて不安もあったんですけれど、自分も何かやらないとというので決めた」

採用続けるも双葉町出身者は1人もいない

毎年3人から5人程度の採用を続けていますが、地元、双葉町の出身者は1人もいません。7000人余りだった人口はいま200人程度。そのほとんどが50代以上です。

（浅野社長）

「やがて機械が足りなくなったときには、ここに機械を増やしたい。ここを増設したい。おのずと双葉町も復興する」

他の被災地以上に復興が難しい福島。震災と原発が重なることの深刻さを改めて示しています。こうした中、今年1月…

浜岡原子力発電所で前代未聞の不正が…

（中部電力 林欣吾社長 1月）

「原子力事業に対する信頼を失墜させ、根幹を揺るがしかねない事案である」



運転停止中の中部電力浜岡原子力発電所で耐震設計の基準数値が改ざんされていたという前代未聞の不正。

再稼働を目指す審査で原子炉建屋の耐震性を測るための「基準地震動」を意図的に小さくしていたと見られています。

（中部電力 林欣吾社長 2月）

「長い目では原子力の必要性。浜岡原子力発電所の必要性に対するスタンスは何も変わりません。今やらないといけないことは審査の対象に、スタートラインに立つこと」

「事故はまた起きてくるんじゃないかと思う」

世界でも類を見ない、巨大地震の想定震源域内にある浜岡原発。そこで安全のために、最も大切な耐震性が軽視されていたという現実。



大熊町で今も被災生活を送る伏見さんは。

（伏見さん）

「（原発事故で）前の面影とかもうなくなっちゃっている。同じ大熊なんだけど違う大熊になってしまう。（電力会社は）教育もやっているんでしょうけど、もっと厳しくやらないと。事故はまた起きてくるんじゃないかと思う」

原子力発電の最大限活用を国が打ち出した中、震災15年という節目に、その安全性が再び大きな課題となっています。