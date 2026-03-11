東日本大震災の発生から3月11日で15年が経ちました。被災地の福島県から中土佐町に移住し、防災ツアーのガイドを務める女性がいます。

震災の影響がいまも続く福島の教訓を南海トラフ地震への備えにどう活かすべきか、考えます。



太平洋に面する中土佐町久礼地区。3月7日におこなわれたのが、防災ツアーです。



■石山佳那さん

「東日本大震災のあとに最高津波高、見直されました。このあたりの久礼地区の最高津波高14メートルになりました」





ガイドをつとめるのは、地元の観光協会スタッフ・石山佳那さん（40歳）です。南海トラフ地震では、中土佐町で最悪の場合、震度7の強い揺れと、最大で15メートルの津波に襲われ、沿岸部の早い所では発生から10分で津波の浸水が起こると想定されています。町では防災の取り組みと地域の魅力をあわせてPRしようと、観光協会のガイドによる防災ツアーを企画し、県内外から団体の視察を受け入れています。この日は、岡山県津山市のロータリークラブが視察。石山さんは、高台にある中土佐町役場や景観に配慮して作られた津波避難タワーを案内します。■石山さん「津波避難タワーの2階の高さ、（海抜）16.7メートルです。なので、ここまではいかないですが、このぐらいの高さまで津波が来るというイメージをしていただくと分かりやすいかなと思います。私が住んでいた福島県浪江町の最高津波高15.5メートルだったので、これよりは低いですが高い所まで津波が来ました」石山さんは2025年4月、東日本大震災の被災地・福島県浪江町から中土佐町に移住してきました。福島県須賀川市で生まれ育った石山さんは、静岡の大学に進学。卒業後は海外留学を目指して東京で生活をしていました。そして、都内の自宅で2011年3月11日を迎えました。■石山さん「強い揺れでテレビが倒れてきそうになったので押さえたっていう記憶はあります。すごく地面が揺れたっていうのは覚えてます」宮城県の三陸沖を震源とし、最大震度7を観測した東日本大震災。東北地方を中心に広い範囲で甚大な被害をもたらしました。石山さんのふるさと・福島では、原発の爆発事故が発生し、放射性物質が広い範囲に拡散しました。■石山さん「原発が爆発して、放射性物質がどこまで飛んでくるんだろう。本当に実家、大丈夫かなみたいなのは思いました」家族は無事でしたが、実家はひび割れの被害に遭い、しばらく連絡がとれなかったといいます。その後、石山さんは、海外の専門学校で観光について学び、被災したふるさとの復興に携わりたいと福島県に戻り、復興支援員や地域おこし協力隊として復興視察ツアーのガイドなどを担当しました。■石山さん「私がいた当時、帰還困難区域があって、まだ村に帰ってこれない、まだ住めないっていう地域があったので、それがかなり、“まだ終わっていないんだな”っていうのは、すごく思った」いまだ終わらない復興の現状。視察で訪れた人に福島で起きたことを伝えたいという思いが強まりました。■石山さん「2011年当時は、福島にいなかったっていうこともあって、私のことではないので答えられない。ただ、その答えられないままにしたくなかったので、お客様からきた質問っていうのをいろいろメモをして、身近な人だったりとか、それに関係ありそうな人にちょっと聞いて、次は絶対に答えられるようにしようというので、話せないままにしないっていうのを思ってました」地元の人たちから震災当時の様子を聞くなかで、被災者が抱える心の傷が垣間見えたこともあったといいます。■石山さん「（被災者が）避難している時に、渋滞を元々している通りがあって、自分は畑の中を通って車で来て、そこに入れてもらえなかったら、どうしようもない。ちょうど自分の後ろの人が知り合いだったから、”前に入りな”って言って、入れてもらったっていう話を聞いたけど、結局その列って、津波に襲われた列だったので、自分が入ったことによって、後ろの人がひとり多く亡くなっているっていうのを話してくれた時に、今でもやっぱりそういうことを思っているんだなと」震災から10年が経った2021年と、翌22年に福島県では最大震度6強の地震が立て続けに発生。浪江町では震度6弱を観測し、石山さんはこの時、災害への備えに油断は禁物だという教訓を胸に刻みました。■石山さん「（大地震は）もう来ないだろうって思っているので、みなさんあまり防災対策をしてなかったって話を聞いていたので、1回目が起きたあとに、“対策しなきゃね”っていう話はしていて、次の年に同じ震度6弱が来たので、“対策して良かったよね”っていう話にもなったので、防災意識はかなりできてきた」浪江町での5年間で、多くの視察を受け入れてきた石山さん。ある時から四国への関心が高まり、移住を決断します。■石山さん「四国って、私5年間やっていて、（視察を）一度も受けたことがない。南海トラフがある所だし、自分が行ったら、近くだから来てもらって（福島の体験を）話すこともできるんじゃないかなって思ったので」南海トラフ地震に備える四国の人たちに福島での体験を伝え、力になればとの思いから石山さんは去年、観光協会のスタッフとして中土佐町にやってきました。この日の防災ツアーで参加者に伝えたのは、浪江町での体験をふまえた早期避難の大切さです。■石山さん「私も震度6を体験した時は、動けなかった。動けなかったです、“はあ～”ってなって、冷蔵庫とかが倒れていくのを遠目で見てるしかなかったので」■ツアー参加者「それから、10分ぐらいロスが出るんだな。避難するって10分～15分しかない」■石山さん「揺れたら、逃げてもらうしかない」福島での経験にもとづく石山さんの説明に参加者は耳を傾け、防災に対する関心を高めます。■ツアー参加者「実際に体験された方の視点から見て、“どうなんだろう”っていうふうな見方もできるのかなっていう意味では、中土佐町が取り組んでいることを見直すことができる視点が入っているのは良いことなんじゃないかと思う」ツアー用のパンフレットを自ら作成するなど防災を通じた中土佐町のPRにも取り組む石山さん。東日本大震災から15年が経ったいまだからこそ、伝えたいことは―。■石山さん「（震災から）結構15年経ったからこそ、ちょっともう風化してしまってる部分はやっぱり否めない。風化させず、私は伝えられることを今後も伝えていって、高知と福島が同じようにできるわけではないので、この地域だからこそ、できることとか、ちょっとアップデートしていかなきゃいけないことっていうのは、やっていかなきゃなとは思っているので、そういったことを伝えていければなと思う」災害を我が事としてとらえてほしい―。南海トラフ地震に備える高知県から石山さんは、東日本大震災の記憶と教訓を発信し続けます。