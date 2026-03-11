天皇陛下は2月23日に66歳の誕生日を迎えられた。例年は寒さの厳しい時期だが、一部地域で夏日となるなど、春の訪れを感じる暖かさの中で一般参賀が行われ、皇居を訪れた多くの参賀者から、陛下を祝う歓喜の声が上がった。

今回の一般参賀で注目されたのが宮殿東庭の「警備体制」だ。警備は過去最高レベルの厳重さで、ベランダ下に配備された警察官は約30名と、従来の5倍にのぼった。1月の新年一般参賀で起きた「全裸での柵突破事件」を受け、今回は最大限の警戒態勢が敷かれた形となった。

さて、日本の歴史を振り返ると、数えきれないほどの戦乱が起きているが、その一方で不思議な点がある。長い歴史の中で、天皇が住む場所、すなわち皇居そのものが武士によって積極的に攻撃されることはほとんどなかったという事実だ。

現在の皇居は江戸城を基礎としているが、その前身は平安時代の都である京都の御所である。そこには代々の天皇が住み、日本という国家の象徴的な存在としての役割を果たしてきた。戦国時代のように武将たちが全国で争っていた時代でさえ、天皇を排除して自ら王になろうとする動きはほとんど見られなかった。この背景には、日本独特の政治文化と歴史的な事情が深く関係している。

皇居が攻められなかった理由

まず大きな理由として挙げられるのは、天皇の持つ宗教的・精神的な権威だ。天皇は単なる政治的な指導者ではなく、日本神話に由来する特別な存在とされてきた。つまり、天皇は政治権力者というより、国の祭祀を司る神聖な存在として位置付けられていた。

この考え方は長い年月をかけて日本社会に深く根付いていた。そのため、武士たちにとって天皇を直接攻撃することは、単なる政治的な反乱ではなく、国の秩序そのものを否定する行為に近かった。たとえ武力で政権を握ることがあっても、天皇の権威を利用しながら政治を行う方が、はるかに安定した統治ができると考えられていた。実際、日本の武家政権はその多くが天皇の権威を利用して成立している。

もう一つ重要な理由は、天皇が実際の政治権力をあまり持っていなかったことだ。平安時代の後半になると、政治の実権は藤原氏の摂関政治や院政を経て、やがて武士へと移っていった。天皇は象徴的な存在として尊ばれていたが、実際の軍事力や政治力を握っていたわけではない。武士たちにとって、本当に争うべき相手は他の武将や政権であり、天皇ではなかった。

さらに、日本の政治文化には「権威」と「権力」を分けて考える独特の構造があったともいえる。天皇は国家の象徴としての権威を持ち、実際の政治や軍事の権力は武士が担う。この役割分担が長く続いたことで、天皇と武士の関係は対立というよりも共存の形を取ることが多かった。

もちろん歴史の中では、朝廷を巡る争いがまったくなかったわけではない。南北朝時代には天皇が二つに分かれて争うという異例の事態も起きている。しかしそれでも、武士たちが天皇そのものを否定する形で新しい王朝を作ろうとする動きは現れなかった。

こうした歴史を振り返ると、日本では天皇という存在が政治的な権力者というよりも、国家の象徴として特別な位置に置かれてきたことがよく分かる。武士たちはその権威を利用しながら政権を築き、結果として天皇を守る形の政治構造が続いてきた。

現在の皇居は、かつての江戸城を改修して皇居となったものであり、明治時代以降の日本の象徴的な場所となっている。長い歴史の中で、天皇の住まいが直接の戦場になることがほとんどなかったという事実は、日本の政治文化の特徴を象徴するものといえるだろう。

皇居が攻められなかった理由は、単純に軍事的な問題ではない。そこには、天皇という存在に対する人々の意識、政治と宗教の関係、そして日本独特の権威と権力の分離という歴史的な仕組みが深く関わっている。そうした背景を知ると、日本の歴史の中で皇居が特別な存在であり続けた理由が、少し見えてくるのではないだろうか。

文/志水優 内外タイムス