King ＆ Prince永瀬廉、“フィボナッチ数列好き”なこどもにタジタジ
King ＆ Princeの永瀬廉が、12日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン2時間SP』（後7：00〜後9：00）内「ひらめき頭脳バトル こどもメンサ会員VSダメンサ軍団」に出演する。
【番組カット】天才的な子どもにタジタジな永瀬廉
今回は「ひらめき頭脳バトル！こどもメンサ会員VSダメンサ軍団」「亀梨和也＆生見愛瑠ライアーゴチ」の2本立てで放送する。
凡人シリーズの新企画「ひらめき頭脳バトル！こどもメンサ会員VSダメンサ軍団」では、高IQのメンサ会員の子どもたちを相手に、ひらめきが重要な謎解きクイズ対決を行う。メンサとは、全人口の上位2％のIQを持つ人だけが入れる国際グループ。ダメンサ軍団には岡村隆史、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）に新メンバー・エース（バッテリィズ）が加入。IQ148以上のメンサ芸人・藤本淳史率いるこどもメンサ会員と対決する。メンバーは、暗算検定準二段や国家資格の宅建試験に挑戦した猛者など。「フィボナッチ数列が好き」という子どもにゲストの永瀬もタジタジとなる。
メインイベントは「巨大バルーンからの謎解き救出バトル」。巨大バルーンの上にメンバーの1人が乗り、針が近づいてきて割れるまでにクイズに正解しなければならない。ダメンサ軍団は長谷川、こどもメンサ会員チームは藤本がそれぞれバルーンの上に乗るが、高さ2メートルの景色に長谷川はビビりまくり。問題は「ケーキをより少ない回数で8等分する方法は？」「用意されたアルファベットを使い、身につけるものを作れ」など、柔軟なひらめきや発想が大事なクイズ。こどもメンサ会員が柔らかい頭を駆使して問題に答える中、ダメンサ軍団も豊富な人生経験を頼りに意外にも善戦。そして、まさかのエースが衝撃のひらめき力を発揮する。これには永瀬も「ダメンサすごい」と圧倒される。
続いての卓球対決では、全国大会に史上最年少で出場し話題となった6歳のスーパーキッズが登場する。大人顔負けのスマッシュの速さに凡人軍団は戦意喪失。ここで中学の時に卓球部の部長だったという酒井が本気のサーブで反撃。さらに大人げない技を駆使して勝ちに行こうとする。手段を選ばない大人とスーパーキッズはどっちが勝つのか。
【番組カット】天才的な子どもにタジタジな永瀬廉
今回は「ひらめき頭脳バトル！こどもメンサ会員VSダメンサ軍団」「亀梨和也＆生見愛瑠ライアーゴチ」の2本立てで放送する。
凡人シリーズの新企画「ひらめき頭脳バトル！こどもメンサ会員VSダメンサ軍団」では、高IQのメンサ会員の子どもたちを相手に、ひらめきが重要な謎解きクイズ対決を行う。メンサとは、全人口の上位2％のIQを持つ人だけが入れる国際グループ。ダメンサ軍団には岡村隆史、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）に新メンバー・エース（バッテリィズ）が加入。IQ148以上のメンサ芸人・藤本淳史率いるこどもメンサ会員と対決する。メンバーは、暗算検定準二段や国家資格の宅建試験に挑戦した猛者など。「フィボナッチ数列が好き」という子どもにゲストの永瀬もタジタジとなる。
続いての卓球対決では、全国大会に史上最年少で出場し話題となった6歳のスーパーキッズが登場する。大人顔負けのスマッシュの速さに凡人軍団は戦意喪失。ここで中学の時に卓球部の部長だったという酒井が本気のサーブで反撃。さらに大人げない技を駆使して勝ちに行こうとする。手段を選ばない大人とスーパーキッズはどっちが勝つのか。