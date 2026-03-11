旅行の準備をするため、スーツケースに荷物を詰めていた飼い主さん。ほんの一瞬だけ、隣の部屋に行って戻ってきたら…想定外だった柴犬さんの行動が話題になっているのです。

思惑通り…？思わずクスッと笑ってしまう微笑ましい光景は記事執筆時点で5.1万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：旅行の準備中、ほんの一瞬だけ『犬から目を離した』結果…まさかの光景】

旅行の準備中、一瞬だけ目を離したら…

Xアカウント『@shibauniko』に投稿されたのは、柴犬「うに」さんのお姿。

この日、飼い主さんは旅行の準備をするためにスーツケースを広げて荷物を詰められていたのだそう。ほんの少しの時間、隣の部屋に行って戻ってくると…そこには、想定外だった光景が広がっていたといいます。

想定外だった『柴犬の行動』が話題に

スーツケースにぴったりとフィットしながら、ヘソ天で眠っていたといううにさん。

ピンクのお腹も可愛いおみ足も何もかも、無防備すぎるほど放り出されているその寝姿は一見するとゆるい雰囲気を纏っているものの…。

実は『わたしを置いて旅行なんてゆるさない』といううにさんの確固たる意思が秘められているかのようだったのだとか。

『でっかい荷物ふえてた』という飼い主さんの言葉の通り、思わずクスッと笑ってしまううにさんの愛くるしい行動は多くのユーザーをほっこりと和ませることとなりました。

この投稿には「わたしもつれてゆくのです」「行く気まんまんですね！かわいい」「可愛い荷物が増えてる」「愛しいですね」「主、忘れもんだぞ」などのコメントが寄せられています。

ハワイで暮らす仲良し柴犬姉妹

うにさんとふぐさんは、ハワイで暮らす柴犬の女の子。飼い主さんとドライブに出かけたり、ドライブスルーで自分の商品を受け取ったり、その日常はたくさんの愛情に溢れているといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすうにさんとふぐさんのお姿は国境を越えて柴犬の魅力、たくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@shibauniko」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。