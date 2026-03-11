【3COINS】辻希美、旅行先で使う“哺乳瓶用ブラシセット”「すごいコンパクト」

辻希美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【購入品紹介】みんなに使ってほしい！辻激推しの西松屋・seria・3COINSのアイテムを紹介します』の動画を投稿。動画では、辻さんが最近の購入品の中から、おすすめのアイテムを紹介してくれました。

辻さんが、「これすごいいいなと思って」と取り出したアイテムがこちら♪

■ポータブル哺乳瓶用ブラシセット

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

3COINS / ポータブル哺乳瓶用ブラシセット／KIDSおでかけ 税込880円（公式サイトより）

携帯洗剤用ボトル・哺乳瓶用ブラシ・哺乳瓶用ブラシ連結パーツ・乳首用ブラシ・ストローブラシが収納ケースに入ったセット。

哺乳瓶用ブラシと乳首用ブラシは、表面を傷つけにくい柔らかいシリコーン素材。熱湯消毒ができるので清潔な状態を保てます。

■かさばりがちな哺乳瓶洗浄グッズがコンパクトに

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

辻さんは「（ボトルに）洗剤入れられて」「（連結パーツをはめ込むと）長いブラシになって、哺乳瓶が洗えて」「口の部分（哺乳瓶の乳首）洗えて」とパーツごとのブラシがあり、細かいところまで洗える点が気に入った様子！

さらに、「こんなミニの、小さいサイズ（のケース）に入って使える」「すごいコンパクトになる」「春休みにちょっと旅行に行こうかねって話をしてたっていうのもあって、買ってみました」と携帯性の高さが購入の決め手になったと教えてくれました。

■動画もチェック

18歳の長女・15歳の長男・12歳の次男・7歳の三男、昨年8月に出産した5児の母として、子育てと仕事を両立している辻さんのYouTubeチャンネルでは、夕飯準備の様子や、購入品などがたびたび公開されます。家事の参考になるものばかりですので、ぜひチェックしてみてくださいね♪