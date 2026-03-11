大谷映美里（＝LOVE）が、東京ドームで行われた“WBC”こと『2026 ワールドベースボールクラシック』を観戦しに行ったことを自身のInstagramにて報告している。

大谷は「東京ドーム」「#WBC 観に行かせていただきました！」「4連勝おめでとうございます」「オオタニサンパネルと撮影しました」と綴り、東京ドーム前でのセルフィーや球場内にある大谷翔平のパネルとのツーショットをアップ。大谷映美里は大谷翔平が所属するロサンゼルス・ドジャースのキャップを被っている。

この投稿にファンからは、「どっちも世界最強の大谷やな」「可愛さではメジャー並みですもんね」「夢のコラボ」「青色の帽子新鮮」などの声が寄せられた。

＝LOVEにはドジャースで活躍する大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の名字と同じ、大谷映美里、山本杏奈、佐々木舞香がメンバーに揃っており、＝LOVEの楽曲「ヒロインズ」には〈Let’s go！ イコラブのオ・オ・タ・ニ！〉という大谷翔平を想起させる歌詞もある。

（文＝リアルサウンド編集部）