12日も各地で花粉飛散多い予想･･･週末に向け雲の多い天気に【これからの天気(3月11日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
12日(木)は、天気が下り坂に向かいそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲に濃霧注意報が発表されています。
◆3月12日(木)天気
・上越地方
日中は日差しが届きますが、気温はあまり上がらないでしょう。
また、夜は雲に覆われてにわか雪・にわか雨のところがありそうです。
・中越地方
日中は広く晴れ間が出ますが、午前中は濃い霧の出るところがあるでしょう。
また、夜は所々で湿った雪や雨が降りそうです。
・長岡市と三条市周辺
スッキリしない天気で、午後は雪雲や雨雲が流れこむところがあるでしょう。
最低気温は-5～-2℃、最高気温は7℃前後の予想です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
次第に雲が厚くなり、昼ごろからは弱い雪や雨の降るところがあるでしょう。
日中の気温は6～8℃の予想で、今日より2℃ほど高くなりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
一日を通して雲が多く、所々にわか雪・にわか雨があるでしょう。
また、午前中は霧で見通しの悪くなるところもありそうです。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波は午後ほど高く最大2mの予想です。
◆花粉情報
12日(木)も各地で花粉が多く飛散する予想です。
引き続き、万全の対策をなさってください。
◆週間予報
13日(金)～15日(日)は雲の多い天気で、雪や雨の降るところがあるでしょう。
一方、来週は晴れ間の出る日が多くなる見込みです。
12日(木)もこの時期としては寒くなりそうです。体調を崩さないように暖かい服装でお過ごしください。
