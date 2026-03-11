これからの気象情報です。

12日(木)は、天気が下り坂に向かいそうです。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の広い範囲に濃霧注意報が発表されています。



◆3月12日(木)天気

・上越地方

日中は日差しが届きますが、気温はあまり上がらないでしょう。

また、夜は雲に覆われてにわか雪・にわか雨のところがありそうです。



・中越地方

日中は広く晴れ間が出ますが、午前中は濃い霧の出るところがあるでしょう。

また、夜は所々で湿った雪や雨が降りそうです。



・長岡市と三条市周辺

スッキリしない天気で、午後は雪雲や雨雲が流れこむところがあるでしょう。

最低気温は-5～-2℃、最高気温は7℃前後の予想です。



・下越：新潟市周辺と佐渡

次第に雲が厚くなり、昼ごろからは弱い雪や雨の降るところがあるでしょう。

日中の気温は6～8℃の予想で、今日より2℃ほど高くなりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

一日を通して雲が多く、所々にわか雪・にわか雨があるでしょう。

また、午前中は霧で見通しの悪くなるところもありそうです。



◆風と波

風は比較的穏やかでしょう。

波は午後ほど高く最大2mの予想です。



◆花粉情報

12日(木)も各地で花粉が多く飛散する予想です。

引き続き、万全の対策をなさってください。



◆週間予報

13日(金)～15日(日)は雲の多い天気で、雪や雨の降るところがあるでしょう。

一方、来週は晴れ間の出る日が多くなる見込みです。



12日(木)もこの時期としては寒くなりそうです。体調を崩さないように暖かい服装でお過ごしください。