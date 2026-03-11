訪日観光客が驚く“ニッポンの姿”って何だ？ スポーツ報知が３月のある日、大阪・道頓堀を散策する外国人にインタビュー。フランス人男性は、ある嗜好（しこう）品の安さに驚いたようで…。

南仏・トゥールーズから来た男性２人組。ジミーさんは２度目の訪日で、ココさんは初体験。熱々のたこ焼きを頬張りながら「日本は本当にどこに行ってもキレイだよね。たこ焼きの容器だって、例外なくゴミ箱に捨てられている。フランスは残念ながらゴミだらけさ」と口をそろえた。

日本で買った物は何かと尋ねると「これさ」と足元を指さしたココさん。なぜかイタリアのスポーツアパレルメーカー「フィラ」のスニーカーだった。「『ＡＢＣ―ＭＡＲＴ』で買ったんだけど、そこまで安くない。フランスで買うのと変わらないかな」とのことだ。

「でもフランスに比べて驚くほど安いものがあるよね」とジミーさん。「フランスではマールボロが１箱１２・５０ユーロ（約２２９０円）もするんだ。バカげているよ！ ところが日本では３ユーロちょっと（６００円）。信じられないね」。同一商品が約３・８倍の価格差。愛煙家の２人は首を横に振った。

欧州各国では健康増進を目的に、たばこに重税を課しており、フランスも例外ではない。それでもフランスの喫煙率は３４・６％と先進国トップレベルで、日本の１９・２％の倍近い。自由、平等、友愛の国民は、たばこ価格の国際的な不平等ぶりに納得できない様子だった。