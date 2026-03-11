空港ライナー 夏めどに有料化

熊本空港とJR肥後大津駅を結ぶ「空港ライナー」が、今年の夏から有料化される見通しです。

【画像で見る】熊本駅から熊本空港まで 想定3パターンの経路と料金を比較（リムジンバス ・JR＋空港ライナー・アクセス鉄道）

県は大人の運賃を200円とする方針ですが、3月11日の県議会では、この額に議員たちが異論を唱えました。

現在、熊本空港とJR肥後大津駅をつなぐジャンボタクシー「空港ライナー」の運賃は無料で、県によりますと、今年度の運行費用約5000万円は県や大津町などが負担しています。

利用者は増加傾向で、今年度は約17万人の利用を見込んでいますが、利用者の増加で乗れないケースが出ている他、人件費や燃料費の高騰もあり、今年の夏に有料化することを決めました。

そして、県議会で「運賃を大人200円」とする方針が県から示されましたが…。

安すぎ？「大人200円」に異論の理由

自民党 前川收県議「アクセス鉄道が開業したときに、肥後大津駅から空港までの料金がいくらになるかは非常に大きな部分」

公明党 前田憲秀県議「300円でも利用する人は利用するのでは？200円でずっと統一ではなく、しっかり考えてほしい」

今後、整備される予定の空港アクセス鉄道の肥後大津駅から空港までの料金が460円と試算されていることから、それと比べて「空港ライナーの運賃が低いのではないか」と指摘したのです。

県は「今後状況を見ながら運賃を値上げする可能性もある」とした上で、有料化によって空港ライナーを増便し、マイクロバスの運用など車両の大型化も検討したいとしました。

【料金比較】リムジンバス ・JR＋空港ライナー・アクセス鉄道

今回示された空港ライナーの運賃は「200円」。

JR熊本駅から熊本空港までの移動手段を、3パターン比べてみます。

まずはリムジンバス。熊本駅を出て県庁前を経由して、熊本空港に向かいます。運賃は「1200円」です。

次にJRと空港ライナーを使うルート。肥後大津駅まではJRを利用し、肥後大津駅で空港ライナーに乗り換えます。運賃はJRの「560円」と空港ライナーの「200円」をあわせて「760円」になります。

そして、今後整備される空港アクセス鉄道の運賃は「950円」が想定されています。

県は「アクセス鉄道開通までに、肥後大津駅を経由するルートを定着させたい」としています。