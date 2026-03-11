巨人は１１日、ジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン・東京都稲城市）で行う今季のファーム・リーグ公式戦で、イニング間や試合後に新たなファンプログラムを続々とスタートさせることを発表した。開業２年目を迎えたＧタウンでより選手を身近に感じ、野球観戦をさらに楽しめる。

【新企画ファンプログラム】

〈１〉《ヒーローズランウェイ》

土日祝日の試合でジャイアンツが勝利すると、ヒーロー選手が２階コンコース一塁側に敷かれた「オレンジカーペット」上を、ランウェイのように通ってファンの祝福を受ける。

〈２〉《エキサイトハイファイブ》

ジャイアンツが勝利した試合では、エキサイトシート一塁側観戦者の中から抽選で選ばれた方をグラウンド上でヒーロー選手がハイタッチで出迎え。全試合が実施対象（エキサイトシートエリア入場時に抽選券を配布する）。

〈３〉《バーガーゲットチャレンジ》

５回裏終了時にグラウンド上で行うファン参加型イベント。抽選で選ばれた挑戦者１組が「スロー役」と「キャッチ役」に分かれ、フライングディスクの要領で、スロー役が投げたバーガー具材型のプレートを、両手にバンズ型グラブを装着したキャッチ役が受け止めるゲーム。挑戦者には、キャッチできた具材と追加のパティ１枚を挟んだオリジナルバーガーをプレゼントする。挑戦者がすべての具材のキャッチに成功した場合は当日の全来場者から抽選で５名にビッグジードムバーガーの引換券をプレゼントする。

実施試合・時間：土日祝日の試合・５回裏終了時のイニング間

参加方法：当日、参加希望者に整理券を配布し、抽選で参加者を決定する。

受付：開場〜午前１１時２０分／場内インフォメーションブース

当選発表：午前１１時４０分ごろに場内アナウンスで発表

対象・定員：小学生以上・１組（２〜４名）

〈４〉複数回来場でＧタウンでの草野球実施権をプレゼント

Ｇタウンでのファーム・リーグ公式戦を年間５試合以上観戦して来場登録すると、「Ｇタウンのメイングラウンドで草野球ができる権利プレゼント」（抽選で２名が当選）に応募できる。

応募方法などは球団公式サイトから。