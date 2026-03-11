落語家・立川志らく（62）が11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「そんな目くじら立てなさんな」というタイトルで動画をアップし、新幹線で豚まんを食べるのはNG?論争で私見を展開した。

実業家・河原由次氏がX（旧ツイッター）を更新し、新幹線で551の豚まんを食べていたところ、隣の客から「ダメだろ」と注意されたと投稿。「は？こんなことわざわざ言ってくるんだと思って思わず『何言ってるの？』って言ったらそこから東京までずっとダンマリ」といい「こういう自分の価値観をいきなり他人に押し付ける人、どう思う？」と投げかけた。

また「新幹線で食べる人がいるから 駅であったかい豚まん売ってるんだろ？食べちゃダメなら まず新大阪駅の551閉めろよ それか『新幹線持ち込み禁止』って看板でも出しとけ」とし「豚まん一個で、東京まで気まずい空気流れるの日本くらいだろ。大阪人に『551食うな』は喧嘩売ってる」とつづっていた。

この件について、志らくは「そんな目くじらを立てずにね。“駅で売ってるんだから、食っていいじゃねぇか!”とか“においのするものを食うのはマナー違反だ!”じゃなくて。（横の乗客に）“食べてもいいですか?”って聞いて“ああ、どうぞどうぞ”っていう。これが節度ある大人の日本人の態度だと思いますけどね」とコミュニケーションの大切さを説いていた。