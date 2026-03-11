『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「空き家に侵入…日本刀や金色の杯 被害総額は約2300万円」についてお伝えします。

◇

“空き家”などから盗まれた押収品。古めかしい日本刀や、金色に輝く杯。古い貨幣まで。これらを盗んだ罪などに問われているのは、沢谷幸輝被告（26）ら4人。

警察によると、大阪や愛知などにある空き家などを狙った窃盗を繰り返していたとみられる沢谷被告ら。その数は、去年7月までの7年間で73件。被害総額は、およそ2300万円にのぼるといいます。

なぜ空き家を狙ったのか？ 沢谷被告は、調べに対し…。

「子どもの頃に友達と遊んでいて、空き家に冒険気分で入ったところ、現金を見つけた」

子どもの頃、“冒険”で入った空き家で現金を見つけたため、侵入を繰り返していたというのです。その手口は？

沢谷被告らはポストにチラシなどがたまった住宅の扉に小石を置き、数日後もそのままであれば空き家と判断。ガラス戸を割るなどして侵入し、金庫をこじ開けるなどしていたといいます。

盗んだものは売りさばいて、遊びなどに使っていたということです。