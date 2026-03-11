【愛♡MAX!!!TV】 3月29日18時～放送予定 リアルタイム放送：TOKYO MX 地上波同時配信：YouTube Live（アイドルマスターチャンネル） アーカイブ配信：TVer、YouTube（アイドルマスターチャンネル）

バンダイナムコエンターテインメントは、地上波特別番組「愛♡MAX!!!TV」をTOKYO MXにて3月29日18時より放送する。また、公式YouTubeチャンネル「アイドルマスターチャンネル」のYouTube Liveにて同時配信も決定。

本番組は「アイドルマスター」シリーズ20周年を記念した「アイドルマスター」史上初のアイドルたちによるトークバラエティ。番組MCは夢見りあむと三峰 結華が担当。本番組では第20回目の放送を覗き見できるとのこと。

「愛♡MAX!!!TV」とは

【【アイマス20周年イヤー】20周年記念特別番組「愛♡MAX!!!TV」予告PV【アイドルマスター】】

アイドルたちが月替わりでMCを担当しており、毎週違ったテーマで、アイに溢れた視聴者様からのおすすめを、番組スタッフが独断と偏見でピックアップして紹介していくトークバラエティ番組。

番組MCは夢見りあむと三峰 結華！

2人のMCラスト回となる第20回目の放送は、「今 聴きたい！アイドル曲特集」をお届け。

特別ゲストによるパフォーマンス披露もお見逃しなく！

