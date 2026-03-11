台湾カステラ好き必見♡東京ソラマチ限定の濃厚キャラメルチーズ味が登場

台湾カステラ発祥ブランド「GRAND CASTELLA（グランドカステラ）」が、日本上陸5周年を記念して東京ソラマチ限定フレーバーを発売します。今回登場するのは「贅沢濃厚キャラメルチーズカステラ」。人気のチーズカステラをベースに、香ばしいキャラメルを重ねた特別な一品です。あまじょっぱい味わいにキャラメルのコクが加わった贅沢な台湾カステラは、ここでしか味わえない限定スイーツ♡お土産にもぴったりな注目の新作をご紹介します。

ソラマチ限定の贅沢キャラメルチーズ味



日本上陸5周年を記念して登場するのが、東京ソラマチ限定の「贅沢濃厚チーズキャラメルカステラ」。

もともと人気の高いチーズカステラをベースに、香ばしくコク深いキャラメルを重ねた特別なフレーバーです。

生地にはほんのりキャラメル風味を加え、中心にはビターキャラメルのペーストとチェダーチーズをサンド。

さらにブリュレのようなトッピングを加えることで、香ばしさと豊かな食感が楽しめる贅沢な仕上がりになっています。

甘さと塩味のバランスが絶妙な「あまじょっぱさ」に、キャラメルのほろ苦さとコクが加わり、一度食べるとクセになる味わい。丁寧に一つずつ作られるため、一日数量限定での販売となります。

贅沢濃厚チーズキャラメルカステラ

価格：2,280円（税込2,462円）

日台の文化を感じる限定パッケージ



限定フレーバーとあわせて注目したいのが、東京ソラマチ限定の特別パッケージ。

デザインには、台湾カステラ発祥の地として知られる新台北市・烏来（ウーライ）の水辺を象徴するカラー「ウーライブルー」を採用しています。

さらに、日本と台湾それぞれを象徴する建築物をモチーフとして取り入れ、両国の文化が重なり合うような特別感のあるデザインに。

表面には東京スカイツリー、裏面には台北101が描かれ、二つのランドマークがパッケージの表裏でつながる遊び心のあるデザインとなっています。

思わず写真を撮りたくなる可愛さで、手土産にもぴったりです♪

ここでしか味わえない限定台湾カステラ



東京ソラマチ限定の「贅沢濃厚キャラメルチーズカステラ」は、人気のチーズカステラにキャラメルのコクを重ねた特別なフレーバー。

あまじょっぱい味わいとほろ苦いキャラメルのバランスが絶妙で、スイーツ好きにはたまらない一品です。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ♡限定パッケージとともに、特別な台湾カステラをぜひ味わってみてください。