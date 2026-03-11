【独自】直後の姿が防犯カメラに…「お前に対して文句がある」玄関先で刃物で切り付けたか 男（77）を現行犯逮捕 横浜市
横浜市の小学校近くのマンションで、77歳の男が突然包丁で男性を切りつけた疑いで現行犯で逮捕された。
警察によると、男が男性宅のインターホンを鳴らして男性がドアを開けたところ、「お前に対して文句がある」などと言いながら、突然包丁を振りかざしたという。
玄関ドアを開けると男が…
周囲に複数の警察官が立つパトカー。
その後部座席に座るのは、70代の男性を刃物で切りつけた疑いで現行犯逮捕された無職の中沢正三容疑者（77）。
小学校の目の前にあるマンションで起きたこの事件。
近くの防犯カメラが、犯行直後に被害男性を追う中沢容疑者の姿を捉えていた。
現場となったのは、横浜市南区にあるマンション。
その住人である74歳の男性が被害に遭った。
警察によると、10日午後4時すぎに自宅のインターホンが鳴ったことから、被害男性が玄関ドアを開けた。
すると玄関先に中沢容疑者が立っていて、次のように叫びながら切りつけてきたと言う。
「お前に対して文句がある」「怒っているから」「見せたいものがあるから」
被害男性はその後、中沢容疑者ともみ合いになり、刃物を取り上げようとした際に右の手のひらに軽傷を負った。
近所の人によると、被害男性は 血の付いた包丁を持って、近くの店に駆け込み助けを求めたという。
防犯カメラがとらえていた容疑者と被害者
その際の様子を、現場近くの防犯カメラがとらえていた。
画面奥から歩いてきた、白っぽい服の人物が被害男性。
その右手には、中沢容疑者から奪ったとみられる刃物のような物が握られているのがわかる。
この場面から40秒以上たったところで、黒い上着姿の中沢容疑者が現れた。
その後、中沢容疑者の前に立ったのは、被害男性から事情を聞いた人物。
素通りしようとする中沢容疑者に声をかけるが、中沢容疑者はその手を振り払っ、その場を後にした。
記者リポート：
中澤容疑者は、事件現場からほど近いこちらの小学校の目の前で警察官に身柄を確保されました。その際、中澤容疑者は酒に酔った状態だったということです。
調べに対し中沢容疑者は「人を傷つけるようなことはしていません」などと話し、容疑を否認。
また被害男性とは面識がなかったと見られていて、警察は中沢容疑者が一方的に恨みを抱いていた可能性も含め、詳しいいきさつを調べている。
（「イット！」3月11日放送より）