ワールドベースボールクラシック(WBC)の1次ラウンドはプールCの全日程が終了し日本が1位、韓国が2位で準々決勝進出が決定。そのほかのプールが日本時間12日、最終戦を迎えます。

【プールA】

プールAは3勝1敗のプエルトリコが2位以内を確定させ、準々決勝進出。残す1つの枠はカナダとキューバの争い。この最終戦の結果で順位が決定します。

▽順位決定条件

カナダ勝利：1位カナダ、2位プエルトリコ

キューバ勝利：1位プエルトリコ、2位キューバ

【プールB】

プールBは大混戦。大本命のアメリカがイタリアに敗れ3勝1敗で1次ラウンド終了。条件によっては、アメリカは1次ラウンド敗退の可能性があります。

最終戦はイタリア対メキシコ。現在3勝0敗のイタリアは、勝てば文句なしの1位通過。この場合はアメリカの2位通過も決まり、2勝2敗となるメキシコが敗退。

一方でメキシコが勝利した場合は、3勝1敗で3チームが並ぶ状況。3チーム間の直接対決でも差がつかなくなり、次に3チーム間の失点率が大きく関わってきます。

失点率は『失点÷守備アウト数』の計算。アメリカは18イニング11失点で失点率は0.203が確定。現状イタリアは9イニング6失点、メキシコは8イニング5失点となっています。メキシコ対イタリア戦が9イニングで決着した場合、計算上イタリアは4失点以内で負けた場合でも準々決勝進出が決定。一方で5失点以上での敗戦となると、アメリカに失点率で及ばず1次ラウンド敗退となります。メキシコは勝利さえすれば、失点率でアメリカとイタリアのどちらかは上回り、逆転での準々決勝進出となります。

▽順位決定条件

イタリア勝利：1位イタリア、2位アメリカ

イタリア4失点以下敗戦：1位メキシコ、2位イタリア

イタリア5失点以上敗戦：メキシコとアメリカが準々決勝進出（※順位は結果次第）

【プールD】

日本の準々決勝の対戦となるのがプールD。最終戦はすでにここまで3勝0敗で準々決勝進出を決めているベネズエラとドミニカ共和国が直接対決。勝てば1位通過が準々決勝で韓国と対戦。負けたチームは2位通過となり、日本との対戦になります。

▽順位決定条件

ベネズエラ勝利：1位ベネズエラ、2位ドミニカ共和国

ドミニカ共和国勝利：1位ドミニカ共和国、2位ベネズエラ

▽最終戦日程(日本時間12日)〈プールA〉キューバ-カナダ 午前4時〈プールB〉メキシコ-イタリア 午前8時〈プールD〉ベネズエラ-ドミニカ共和国 午前9時