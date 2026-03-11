【ひらがなクイズ】これ、なーんだ？ 空欄に入る2文字は？ ヒントは人気の鉄板料理や地域の活性化
頭を柔らかくして、言葉の裏側に潜むつながりを見つけてみませんか？
今回は、食欲をそそる料理名から社会的な取り組みまで、多様な言葉をセレクトしました。4つの空欄すべてを埋めて、正しい単語を成立させるひらがなは何でしょうか。
□□のみやき
まち□□し
し□□うじ
□□づかい
ヒント：キャベツや肉などを混ぜて鉄板で焼き、ソースをかけて楽しむ料理を何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「おこ」を当てはめると、次のようになります。
おこのみやき（お好み焼き）
まちおこし（まちおこし）
しおこうじ（塩麹）
おこづかい（お小遣い）
人気の粉もの料理である「お好み焼き（おこのみやき）」や、地域の再生を目指す「まちおこし」の中に、健康的な「塩麹（しおこうじ）」や日々の楽しみである「お小遣い（おこづかい）」が共通のパーツとして組み込まれていました。一見すると分野の異なる言葉たちが、特定の2文字を介して鮮やかに結ばれる様子は、日本語の持つ面白さを改めて感じさせてくれますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
