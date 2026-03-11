志田未来さん主演の火曜ドラマ『未来のムスコ』の第9話が3月17日夜10時から放送予定です。

【写真】「自分がまーくんになる」と決意したのはこの人

『未来のムスコ』は、『マルモのおきて』（フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコさんと、黒麦はぢめさんによる人気コミック『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』が原作のドラマ。

夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）の元に「未来のムスコ」と名乗る男の子・颯太（天野優）が現れたことから始まるラブストーリーです。

恋も仕事も夢も中途半端だったヒロインがある日突然母となり、子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描きます。

※以下ネタバレを含みます。

第9話あらすじ

未来は、颯太が未来に帰る予定の日まであと10日と迫る中、複雑な思いを抱えていた。未来へ送り返すための条件は整ったものの、肝心の“まーくん”はまだ見つからず…。

颯太が未来に帰れるのかという不安と、心の奥にある「帰ってほしくない」という本音の間で、未来の心は揺れていた。

そんな中、「自分が“まーくん”になる」と意を決した優太（小瀧望）が、未来の家を訪れる。

そこへ偶然、未来の母・直美（神野三鈴）と兄・哲也（古舘佑太郎）も加わり、久々に顔をそろえた一同は、未来と優太が同級生だった頃の思い出話に花を咲かせるのだが…。

一方、将生（塩野瑛久）は一人、新作舞台の脚本執筆に没頭していた。

将生もまた、ある覚悟を胸に動き出そうとしていて…。