「自然とこうなった」実家にいれているお金は月10万円。年収300万円45歳女性の実家暮らしの実情は？
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、神奈川県川崎市在住・45歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：会社員
在住：神奈川県川崎市
家族構成：親1人、自分
世帯年収：自分300万円
実家の間取り：一軒家 4LDK
交際費：3万円
毎月のお小遣い：5万円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：250万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出る予定があるかどうかについては「ない」と話しました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「休みの日に一日中寝てると文句を言われる。家の用事を頼まれる（買い物、修繕、掃除、片付け、町内の仕事、粗大ゴミの申込、近隣とのやりとり）。休みの日に勝手に用事を入れられていることがある（大工さんがくるから対応してとか）」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「親が後期高齢者なので、家にお金を入れるのは現金手渡し。おろしてくるのがめんどくさい。それ以外は特になし」と明かしてくれました。
特に家を出る必要がないことから実家暮らしを選んだ回答者。家の用事を頼まれたり、休日に予定を入れられたりすることはある一方で、金銭面での悩みは特にない様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、神奈川県川崎市在住・45歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：45歳女性
職業：会社員
在住：神奈川県川崎市
家族構成：親1人、自分
世帯年収：自分300万円
実家の間取り：一軒家 4LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：10万円
交際費：3万円
毎月のお小遣い：5万円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：250万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出る予定があるかどうかについては「ない」と話しました。
「特に家を出る必要がない」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「通勤に便利、親が高齢、自分が未婚。結婚することなく仕事を続けていたら、自然とこうなった」と説明。さらに「食事の用意、洗濯、掃除は親がしてくれるので、特に家を出る必要がない。そうこうしてるうちに親が後期高齢者になり、離れられない」と話してくれました。
「家の用事を頼まれる」親1人と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「休みの日に一日中寝てると文句を言われる。家の用事を頼まれる（買い物、修繕、掃除、片付け、町内の仕事、粗大ゴミの申込、近隣とのやりとり）。休みの日に勝手に用事を入れられていることがある（大工さんがくるから対応してとか）」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「親が後期高齢者なので、家にお金を入れるのは現金手渡し。おろしてくるのがめんどくさい。それ以外は特になし」と明かしてくれました。
特に家を出る必要がないことから実家暮らしを選んだ回答者。家の用事を頼まれたり、休日に予定を入れられたりすることはある一方で、金銭面での悩みは特にない様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)