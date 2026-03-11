アメリカとイスラエルによるイラン攻撃はどうなるのか。中東情勢に詳しい、慶應義塾大学の田中浩一郎教授に聞きました。

【写真を見る】イラン攻撃いつまで続く？ 中東情勢に詳しい専門家｢トランプ大統領が思うほど短期では終わらない｣

（大石邦彦アンカーマン）

「トランプ大統領からすれば、のちに中間選挙もある。自分の支持率も落ちている。やっぱり（イラン攻撃を）早めに終わらせたいという意図はある？」



（慶應義塾大学 田中浩一郎教授）

「“泥沼”は避けたいでしょうし、究極的には地上部隊の派遣も避けたい」

「終わりに近づいているわけではない」

では、終わりは見えてきたと言えるのでしょうか？



（田中教授）

「終わりにはなっていないと思う。終わりが近づいているとは見ていない。イラン側の補給がないことから考えると、戦い続ける限界は近づいている。イラン側が撃ち返さなくなったからといって、この戦争が終わるわけではない」

「トランプ大統領が考えているほど短期では終わらない」

今後、“泥沼化”してしまうこともあるのでしょうか？



（田中教授）

「パートナーを組んでいるイスラエルが『（イランの）体制転換だ』とか、途方もない目的を表明している。それに付き合わされることになると、トランプ大統領が考えているほど、短期では終わらない」