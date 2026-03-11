去年9月、名古屋市中区で女性がショルダーバッグを男に奪われ、けがをした事件で、きょうまでに20歳の男ら5人が逮捕されました。

【写真を見る】帰宅途中の23歳女性を背後から引き倒す…ショルダーバッグ奪った疑い 名古屋・新栄の強盗傷害 18～20歳の男5人を逮捕

逮捕されたのは、岐阜県御嵩町の無職・金子涼太容疑者20歳と、18歳から19歳の男4人です。

警察によりますと、金子容疑者らは去年9月、名古屋市中区新栄の路上で、帰宅途中の23歳の女性を背後から引き倒すなどの暴行を加え、現金およそ8000円やキャッシュカードが入ったショルダーバッグを奪った強盗傷害の疑いが持たれています。

警察は5人の認否を明らかにしていません。

女性は、バッグを取られないように抵抗したところ引きずられていて、肘や膝に打撲を負うなど全治10日間のケガをしました。

警察は、防犯カメラの映像などから金子容疑者らを特定したということです。5人は互いに面識があるとみられています。

警察は、バッグを奪う実行役や車の運転役など、役割分担をしていたとみて、余罪を捜査しています。