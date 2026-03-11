お台場に“いちごスイーツ”が集結！ サンリオ「いちごのお家」も展開中
東京・台場にあるダイバーシティ東京 プラザは、3月20日（金・祝）〜3月22日（日）の3連休の期間、春を感じるいちごのメニューが楽しめるキッチンカーイベント「ODAIBA いちごフェス」を開催する。
【写真】SNSで人気の生チュロスいちご味も！ 展開スイーツ詳細
■SNSで人気のスイーツも登場
今回開催される「ODAIBA いちごフェス」は、計9台のキッチンカーが集結し、春にぴったりないちごメニューを提供する3日間限定イベント。
期間中は、SNSで人気を誇る生チュロスいちご味をはじめ、いちご農家の新鮮ないちごを使用したデザートや、贅沢な和スイーツ、カラフルなフルーツ飴など、いちごを味わい尽くせる多彩なスイーツが種類豊富に並ぶ。
またダイバーシティ東京 プラザでは、3月6日（金）〜7月12日（日）の期間、田園調布にあったサンリオの直営店「いちごのお家」をオマージュした、いちご型の展示施設「いちごのお家」を展開中。「いちご新聞」の歴代表紙をはじめとする展示が楽しめるほか、「Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店」ではフォトスポットの設置や限定グッズの販売、「HELLO KITTYのこんがりやき」でも限定メニューを提供中だ。
さらに、“新たなお酒との出会い。”をコンセプトに、500種類を超えるお酒の中からランダムにお酒が当たる人気サービス「酒ガチャ」から、いちごのお酒が必ず当たる「いちご酒ガチャ」が期間限定で登場するなど、いちごの季節を思う存分満喫できる内容となっている。
