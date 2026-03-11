●寒くても スギ花粉飛散シーズン継続中

●あす12日(木)夜～13日(金)は天気不安定も 引き続き花粉飛散多い

●13日(金)は北風で寒さ増す 週末以降は昼間は春らしい陽気に

今朝は放射冷却の影響で、多くの所で氷点下の冷え込みを観測するなど、ここ最近は季節後戻りの寒さが続いています。ただ、そんな寒さの中でも、スギ花粉の飛散シーズンは、まだまだ継続中…KRY山口放送の屋上に設置している自動花粉観測機「ポールンロボ」の花粉観測数のデータを見ていくと、スギ花粉の飛散のピークは先々週から先週にかけてで、この時は桁違いの飛散量でした。それに比べると今週は少し落ち着いたように見えますが、それでも寒くなっているわりに、症状を引き起こすには十分な量の飛散は続いています。





スギ花粉のシーズンは全体の3分の2くらい終わったところ、とみられます。ただ、もうあと3分の1くらいが終わるには、あと1～2週間ほどかかりそうです。また、ここ数日、ごく微量ながらヒノキ花粉も観測され始めていて、こちらが今後、次第に増えていく、とみられますので、ヒノキ花粉に反応する方も、そろそろ、しっかり対策を進めて頂ければ、と思います。





目先1週間のところも、連日、まだまだ多くの花粉が飛散しやすい日々となりそうです。

あす12日(木)夕方頃からあさって13日(金)は、少々天気が不安定で所々にわか雨などがあり、また寒さも再び増してくるものの、風が強まって木の枝が揺らされることで、花粉が多くまき散らされやすい、とみられ、その後は、しばらく空気を洗い流すほどの雨はなく、花粉が長く空中を漂いやすい、という見通しです。



もう少し続く寒さとともに、花粉への対策も油断しないよう入念な対策を続けていきましょう。





あす12日(木)日中にかけては引き続き、しっかり晴れますが、日ざしのわりに最高気温は13～14度止まりで暖かさは控えめです。また夕方から夜は日本海側を中心に一部にわか雨があるなど、次第に天気は不安定になっていくでしょう。





少々寒くても、連日、多くのスギ花粉が飛散中。あす12日(木)も油断禁物レベルの飛散に十分ご注意ください。





あさって13日(金)は、上空に流れ込む強い寒気の影響でいっそう天気が不安定となり、所々にわか雨・にわか雪・雷を伴う可能性もあるほか、北風が少々強まって、いっそう身にしみる寒さにも注意が必要です。

今週末以降はしばらく穏やかな空模様の日々。朝晩は冷え込みますが、日中は春らしさを感じる過ごしやすい気温となっていくでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

