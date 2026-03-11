Ä¹ÃËÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤Î½äººÄ¹Ää¿¦3¥«·î¡¡µ¯ÁÊµÙ¿¦Ãæ¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤¬Ä¨²ü½èÊ¬
¡¡ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï11Æü¡¢Åö»þÀ¸¸å3¥«·î¤ÎÄ¹ÃË¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ½ý³²¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÃæ½ð·ÙÈ÷²Ý¤ÎÃËÀ½äººÄ¹¡Ê28¡Ë¡áÊ¼¸Ë¸©¡á¤òÄä¿¦3¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½äººÄ¹¤ÏºòÇ¯11·î¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ËÄ¹ÃË¤Ø¤Î½ý³²ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ìµÙ¿¦Ãæ¡£
¡¡ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½äººÄ¹¤ÏºòÇ¯7·î27Æü¡¢¼«Âð¤Çµã¤¤ä¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤ÎÂÎ¤òÁ°¸å¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢µÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Ê¤É¤Î½ý³²¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£½äººÄ¹¤Ï119ÈÖ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÉú¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤¬ÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¡¢¸©·Ù¤ËÄÌÊó¤·¤¿¡£