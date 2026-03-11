ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の１次ラウンド、プールＢで日本時間１１日、スター軍団のアメリカを破る番狂わせをイタリアが演じた。

３本塁打を放ち８−６と打ち勝ったが、本塁打のたびにベンチに戻った打者らが見せる「エスプレッソセレブレーション」がいかにもイタリアらしいと話題になっている。（デジタル編集部）

１本目の本塁打は二回に飛び出した。６番・ティール(ホワイトソックス)が、先発の右腕マクリーン（メッツ）から左翼へ放った。ダイヤモンドを１周してベンチへ戻ると、チームメイトが笑顔で待っていた。ベンチ奥でエスプレッソの入ったカップを受け取り、一気に飲み干す。強豪相手の先制点を祝った。おしゃれなイタリアらしく、直前にジャケットを羽織り、飲み終えた後にはカップを手渡してくれた選手と頬を二度重ねた。直後に２ランを放ったアントナッチ（ホワイトソックス傘下）、四回に２ランで追加点を挙げたカリアノン（ロイヤルズ）も同様のパフォーマンスを見せた。

ＭＬＢ公式サイトによると、前回大会もエスプレッソマシーンはイタリア代表のベンチに置かれていた。今大会は主将のパスクアンティノ(ロイヤルズ)が「エスプレッソショットをホームランのパフォーマンスにしよう」と決めたという。

イタリア代表のパフォーマンスをみて、ＳＮＳでは「イタリアらしい」のほか、「日本のお茶軍団と対戦か」など「お茶たてポーズ」を披露する侍ジャパンとの対戦を臨む声も挙がっている。