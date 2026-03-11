鹿児島県いちき串木野市の特産品「サワーポメロ」が旬を迎えています。海と山の自然に恵まれた同市は、県内一の生産量を誇るサワーポメロの本場です。3月31日まで市内飲食店などで限定メニューも展開しています。

今が旬サワーポメロ 直径10センチ 穏やかな酸味と優しい甘み

正式な品種名は「大橘（おおたちばな）」といい、中国から伝わった「文旦（ぶんたん）」の血を受け継いでいます。いちき串木野市では1974年頃から栽培が始まり、1985年に「サワーポメロ」という名称がつきました。

直径約10cmと大きく、文旦ゆずりの厚い皮が特徴です。グレープフルーツよりも穏やかな酸味と優しい甘みがあり、プリプリとはじけるような食感と爽やかな香りが楽しめます。

美味しさの秘密は「栽培の工夫」と「熟成」

水はけが良く柑橘の栽培に適した高台の畑で、太陽の光をたっぷり浴びて育ちます。

現在、いちき串木野市でおよそ50戸の農家が栽培を手がけており、今年の生産量は例年並みの144トンを見込んでいます

果実は1月下旬頃まで長く樹上におかれ、熟してくると畑に爽やかな香りが広がります。

収穫したての果実は硬く酸味が強いため、すぐに市場には出さず、倉庫で1か月から2か月ほど寝かせます。

この「熟成」によって酸味がおだやかになり、豊かな香りと甘みが引き出されるのです。

生産農家は、「全国各地へ出荷していて、福岡や東京・大阪が主力です。地元の人もみんな買いに来てくれます」と栽培のやりがいを話します。

また別の農家も、「丹精こめて作ったサワーポメロを、全国の方に食べていただきたい」と熱い思いを話します。

鹿児島大学と共同研究 成分にも注目

鹿児島大学との共同研究により、サワーポメロの機能性も注目されています。

外皮・内皮にはポリフェノールの一種「ナリンギン」を豊富に含みます。ナリンギンは、食欲抑制や抗酸化作用があり、ダイエット効果や花粉症の症状緩和が期待されるということです。

また、果肉に含まれる「シネフリン」は脂質の代謝を促進し、消費カロリーを増やす働きがあるということです。

地域一体で盛り上がるサワーポメロ

いちき串木野市では「県内一の産地」を次世代へ繋ぐため、2017年から産学官連携のプロジェクトチームを立ち上げ、加工品の開発や販路開拓を進めています。

2018年には、明るく陽気な「ポメロイエロー」と、幕末に薩摩英国留学生が旅立った羽島の海をイメージした「ハシマブルー」を用いた公式ロゴマークも誕生しました。

2023年度からは市内の菓子店などが発起人となり、イベント「いちき串木野まるっとポメロまつり」がスタートしました。

ことし2026年は、3月31日まで市内各地で開かれていて、１６店舗でサワーポメロを使ったスイーツや、料理などが限定販売されています。

参加店舗は画像で掲載しています。

