もし、演奏中に災害が起きたらどのように対応するのか。そのようなケースを想定し、観客の安全を確保するためこのほど、高知市で避難訓練を兼ねたコンサートがおこなわれました。



3月9日、高知市の新来島高知重工ホールでおこなわれた、県警の音楽隊によるコンサート。

約60人の観客が訪れ、演奏を楽しんでいると突然、緊急地震速報の音声が。





緊急地震速報を聞いた観客は、照明などが落下しないか注意し、身をかがめて頭を守ります。■ スタッフ「ゆっくりでいいので逃げて―」これは、コンサート中に地震が発生したとの想定でおこなわれた避難訓練です。ホールを運営する共同企業体では、観客の防災意識やスタッフの危機管理能力を高めようと避難訓練を兼ねたコンサートを2023年から実施していて、今回で3回目となります。南海トラフ地震が起きた場合、ホールの周辺は地震発生から約1時間で最大2メートルの津波が来ると想定されています。観客は、スタッフの指示を受けてホールの隣にある4階建ての事務棟に向かい、非常階段をのぼって高さ約16メートルの屋上部分へと避難しました。新来島高知重工ホールは、高知市の津波避難ビルに指定され屋上と4階フロアにあわせて1900人が収容できます。共同企業体では、災害対応力を高めるために今後、より大人数の観客による避難訓練を兼ねたコンサートも実施したいとしています。