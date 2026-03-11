ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６３、伊７２ｂｐと再び小幅拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:08時点）（%）
ドイツ　　　　2.898
フランス　　　3.532（+63）
イタリア　　　3.622（+72）
スペイン　　　3.372（+47）
オランダ　　　2.991（+9）
ギリシャ　　　3.62（+72）
ポルトガル　　　3.311（+41）
ベルギー　　　3.442（+54）
オーストリア　3.2（+30）
アイルランド　3.185（+29）
フィンランド　3.189（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）