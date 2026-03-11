ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７２ｂｐと再び小幅拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:08時点）（%）
ドイツ 2.898
フランス 3.532（+63）
イタリア 3.622（+72）
スペイン 3.372（+47）
オランダ 2.991（+9）
ギリシャ 3.62（+72）
ポルトガル 3.311（+41）
ベルギー 3.442（+54）
オーストリア 3.2（+30）
アイルランド 3.185（+29）
フィンランド 3.189（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
