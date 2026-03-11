ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７２ｂｐと再び小幅拡大 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７２ｂｐと再び小幅拡大

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:08時点）（%）

ドイツ 2.898

フランス 3.532（+63）

イタリア 3.622（+72）

スペイン 3.372（+47）

オランダ 2.991（+9）

ギリシャ 3.62（+72）

ポルトガル 3.311（+41）

ベルギー 3.442（+54）

オーストリア 3.2（+30）

アイルランド 3.185（+29）

フィンランド 3.189（+29）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

