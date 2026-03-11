《期待を胸に新たな一歩》高知県内多くの公立中学校で卒業式【高知】
高知県内の多くの公立中学校で3月11日卒業式が行われ、卒業生たちが期待を胸に新たな一歩を踏み出しました。
このうち高知市の城西中学校では、3年生68人が式に臨みました。
式では城西中学校の青木和秀校長が「坂本龍馬と同様に、みなさんの夢や志を力に将来多くの人々に幸福をもたらすことを期待する」とエールを贈ると、卒業生を代表して押田邦裕さんが中学校生活を振り返りともに学んだ仲間に感謝の気持ちを伝えました。
「仲が悪くなったり嫌なことや苦しいことも数えきれないほどあったが、今日こうして卒業の日を迎えられたのもみなさんがいたから。この仲間で卒業を迎えられたのはわたしの誇り」
式では生徒全員で卒業式の定番曲「旅立ちの日に」を合唱。
中には堪えきれず涙を流す生徒も。
式では一人ひとり卒業証書を受け取ったあと、会場の花道へと進み、学年団の先生が出迎えました。
涙で先生と抱き合う卒業生や笑顔で飛び込む卒業生たち。
在校生や保護者のあたたかい拍手に見送られ体育館を後にしました。
■卒業生
「想い出がいっぱいあってめっちゃ泣きそうになった」
「卓球部に入っていて部活動をやっていたので、上位に進めたのでめちゃくちゃ思い出に残っている」
「素敵な大人になりたい」
「自立した大人になりたい」
親しんだ学び舎に別れを告げた卒業生たちは、新たな一歩を踏み出しました。