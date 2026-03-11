木曜日は広い範囲で晴れ間があり、日差しのぬくもりを感じられそうです。太平洋側を中心に空気が乾燥する見込みです。乾燥や花粉にご注意ください。週末は広い範囲で春の暖かさになりそうです。

【CGで見る】12日（木）〜18日（水）全国の週間天気予報

広く晴れ 花粉や乾燥に注意

高気圧に覆われて、西日本から北日本にかけて晴れ間の広がる所が多くなるでしょう。太平洋側を中心に空気の乾燥が続きそうです。東北から九州にかけて花粉の飛散量が多いので、引き続き対策が必要です。

北海道では雪の所も 西日本や東日本も一部でにわか雨

北海道の東部では低気圧の北側の湿った風が吹きつける影響で雪が降り、雪の量が多くなる所がありそうです。また、気圧の谷や上空の寒気の影響で、午後は九州や山陰でにわか雨やにわか雪があるでしょう。静岡や山梨も夕方以降は一部で雨や雪の降る所がある見込みです。沖縄も低気圧や寒気の影響で、雨の降る所がありそうです。

昼間は日差しのぬくもりあり

水曜日の朝は広い範囲で冷え込みが強まりましたが、木曜日は水曜日より冷え込みの緩む所が多くなるでしょう。最高気温も少し高い所が多く、西日本や東日本は15℃前後まで上がる所が多くなりそうです。日差しのぬくもりを感じられるでしょう。

木曜日の各地の予想最高気温

札幌 :3℃ 釧路 :4℃

青森 :7℃ 盛岡 :8℃

仙台 :11℃ 新潟 :8℃

長野 :8℃ 金沢 :10℃

名古屋:15℃ 東京 :13℃

大阪 :14℃ 岡山 :14℃

広島 :14℃ 松江 :12℃

高知 :16℃ 福岡 :15℃

鹿児島:17℃ 那覇 :22℃

週末は広く春の暖かさ

金曜日は雲の広がる所が多く、日中も空気が冷たい所が多くなりそうです。土曜日から日曜日は西日本や太平洋側で広く晴れて、日差しが暖かい所が多くなる見込みです。