【「BLT MONSTER Round 8」通常版・限定表紙版】 4月2日発売予定 価格：2,200円

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

東京ニュース通信社は、水着グラビアムック「BLT MONSTER（ビーエルティーモンスター）」の最新号「BLT MONSTER Round 8」を4月2日に発売する。価格は2,200円。

表紙と24ページの巻頭グラビアにはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のちとせよしのさんが登場。 元鉄工所勤務という異色の経歴を持つ彼女が、今回は初心に立ち返り“女性の肉感、肌感、質感”という媒体コンセプトに真正面から挑んでいる。

裏表紙には矢野ななかさん、中面にはAKB48の鈴木くるみさん、STU48の工藤理子さん、女優としても活躍中の冴木柚葉さんらのグラビアが掲載されている。

【ちとせよしのさん】

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／成田英敏

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／成田英敏

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／成田英敏

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／成田英敏

【矢野ななかさん】

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／melon

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／melon

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／melon

【鈴木くるみさん】

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／友野雄

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／友野雄

【工藤理子さん】

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／塩谷未来

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／塩谷未来

【冴木柚葉さん】

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト