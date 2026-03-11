B3湘南のタプスコットが契約解除…今季京都でもプレーした35歳のベテランPF

B3の湘南ユナイテッドBCは3月11日、チェハーレス・タプスコットと双方合意の上で選手契約を解除したことを発表した。タプスコットは同日付で自由交渉選手リストに公示される。

アメリカ出身で現在35歳のタプスコットは、195センチ106キロのパワーフォワード。2014－15シーズンの来日以降、バンビシャス奈良や茨城ロボッツなど国内の複数クラブで活躍してきた。今シーズンは開幕直後にB1の京都ハンナリーズと契約し、B1リーグ戦25試合に出場。1月の契約満了後に湘南へと移籍し、B3リーグ戦では11試合に出場、1試合平均8.6得点5.1リバウンド2.6アシストを記録していた。

退団にあたり、タプスコットはクラブ公式サイトを通じて以下のようにコメントしている。

「ご支援、ご声援ありがとうございました！シーズンを終わらせられず残念ではあり、短い時間しかいられませんでしたが、皆様のサポートには深く感謝しています！湘南ユナイテッドBCがプレーオフに進出するよう健闘を祈ります」

なお、現在16勝24敗でB3リーグ11位につけている湘南は、3月13日にホームの秋葉台文化体育館でさいたまブロンコスと対戦する。

【動画】タプスコットが18得点をマークした試合ハイライト！