Amber'sの新曲「エデン」が、4月1日から放送されるドラマ『水曜日、私の夫に抱かれてください』（テレビ東京ほか）のオープニングテーマに決定。また、同楽曲が4月2日に配信リリースされる。

Amber'sは、ハイトーンボーカルの豊島こうき（Vo/Gt）とギタリスト兼トラックメーカーの福島拓人（Gt/Programming）によるボーダレスポップデュオ。「エデン」はドラマのために書き下ろした新曲となり、“孤独”をテーマに愛にすがる心と幻想への決別を描いた1曲だ。アレンジャーにはAmber’sの数々の楽曲プロデュースを手がけた小名川高弘を迎え、テクニカルなギターフレーズと切迫感のあるピアノライン、ダイナミックなバンドサウンドが絡むミディアムチューンとなっている。

同ドラマは、U-NEXTが手掛けているコミックレーベル U-NEXT Comicの菊屋きく子による同名作品を原作としたもの。“公認不倫”を続ける3人の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスとなっている。

・Amber’s コメント

思い描く理想と抗えない現実の隔たりをテーマに、本作の登場人物の心の動きに重ねながら「エデン」を書き下ろしました。自分自身も心当たりのある感情がいくつもあり、誰もが抱える願いや迷い、そしてその中で生まれる感情の揺らぎを描いています。OPとして物語の始まりに感情の輪郭を映す一曲として、ドラマとともにこの楽曲の世界も楽しんでいただけたら幸いです。

（文＝リアルサウンド編集部）